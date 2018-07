Roma, ladri scatenati al duty free di Fiumicino: rubano merce â€‹per 900 euro, tre denunciati

Gli aeroporti si riempiono e i ladri pensano a fare affari. Si intensificano i controlli sempre più mirati dei carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma all’interno dello scalo e lungo le vie adiacenti all’aeroporto internazionale “Leonardo da Vinci” di Fiumicino. Ad esito delle attività, i Carabinieri hanno denunciato quattro passeggeri per tentato furto. Si tratta precisamente di tre cittadini italiani, di 28, 53 e 60 anni, e uno tedesco, di 49 anni, sorpresi a trafugare profumi e prodotti cosmetici dagli scaffali espositori dei duty-free shop che si trovano all’interno dell’area internazionale dell’aeroporto.



La refurtiva, per un valore complessivo di circa 900 euro, è stata recuperata e restituita ai responsabili degli esercizi. Nel corso del servizio, svolto nell’arco orario di maggior afflusso di passeggeri nei pressi dei viali d’ingresso, uscita e antistanti i terminal, i Carabinieri hanno identificato 110 persone, controllato circa 42 veicoli, contestato 18 sanzioni amministrative, di cui tre a carico degli operatori del servizio di trasporto pubblico non di linea, (gli Ncc).

Lunedì 9 Luglio 2018



