Roma, festa e sballo. La Sapienza: «iniziativa abusiva, abbiamo denunciato»

«L'iniziativa non era autorizzata, era abusiva ed è stata prontamente denunciata agli organismi competenti e, in particolare, al Commissariato di Polizia da parte delle autorità accademiche preposte alla sicurezza». E' quando scrive oggi l'Ufficio stampa e comunicazione dell'Università La Sapienza di Roma in merito al “Teppafestival” che si è svolto all'interno dell'Ateneo con ragazzi che crollano sul prato, altri che cantano e bevono, molto, alcol. L'ingresso della festa era su piazale Aldo Moro e gli organizzatore erano miniti delel chiavi dei cancelli. L'evento era a pagamento. «Preperate tre euro, cosi la fila scorre più veloce», dicevano all'entrata.LEGGI ANCHE ----> Notti di sballo, ecco cosa accade