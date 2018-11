Nei primi mesi del 2018 continua la crescita a due cifre del commercio elettronico, principalmente a scapito degli esercizi tradizionali dove la grande distribuzione segna +0,8%, i negozi tradizionali continuano a perdere 1,6% del mercato. Negli ultimi 5 anni il commercio tradizionale ha ulteriormente ridotto la propria quota di mercato facendo registrare un -4%. Lo rileva la Cna Roma. Nei primi 9 mesi di quest'anno il saldo delle imprese commerciali (aperture/chiusure) registra a Roma -1.000 esercizi. Particolarmente grave è la riduzione delle vendite dei piccoli esercizi nel mese di settembre (rapporto tra settembre 2017/2018) con un -4,3%. I settori maggiormente in difficoltà risultano essere cartoleria, abbigliamento e calzature che registrano una diminuzione rispettivamente del 4,5- 6,3 e 7,1% rispetto all'anno precedente.

«Il commercio a Roma necessita di sostanziali investimenti per sostenere i processi di innovazione e cambiamento. Fenomeni come il Black-Friday, basati essenzialmente sulla comunicazione delle offerte ai clienti, rischiano di penalizzare ulteriormente il commercio tradizionale che non riesce a competere a livello comunicativo con le grandi strutture commerciali», afferma Giovanna Bellaroto, presidente di Cna Commercio Roma. «Così come è stato avviato per la manifattura con impresa 4.0, riteniamo che le prossime misure di sostegno debbano destinare importanti risorse per permettere alle piccole imprese, aggregate nel sistema delle Reti, di migliorare la competitività sia attraverso l'innovazione tecnologica che il miglioramento della qualità dei contesti urbani», sottolinea.

