Un pedone è stato investito, stamattina poco dopo le 7.30, in via di Boccea a Roma. L'uomo, italiano, è rimasto ferito ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Gemelli. Sul posto la polizia locale.

Mercoledì 9 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:34



