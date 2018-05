Roma, investita sulle strisce a Passeggiata di Ripetta: è grave

Una donna è stata investita questa mattina da un'auto a Passeggiata di Ripetta, nel cuore di Roma. È accaduto intorno alle 12.30. La donna è stata trasportata in ospedale in codice rosso ma non sarebbe in gravi condizioni. Sul posto per i rilievi la polizia locale.



Dalle prime informazioni sembra che stesse attraversando sulle strisce quando è stata travolta da una macchina guidata da una ragazza di 25 anni. Deviate due linee bus fino al termine dei rilievi.



Giovedì 10 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:22



