Roma, anziana travolta e uccisa da un'auto sulla Casilina

Un incidente mortale è avvenuto lunedì sera alle 19 in via Casilina all'altezza del numero civico 1377. Una donna italiana di 67 anni è stata investita da una Lancia Y, condotta da un ragazzo di 23 anni. La donna è deceduta dopo il trasporto al Policlinico Tor Vergata.



Sul posto per i rilievi è intervenuto il VI gruppo Torri della Polizia Locale. Il veicolo è stato sequestrato e sono stati effettuati accertamenti alcolemici e tossicoloici sul conducente. Lo riferisce la Polizia Locale di Roma.

Martedì 11 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:00



