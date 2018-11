Roma invasa dalle troupe: da “The New Pope” di Sorrentino a “Medici 2”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Novembre tempo di riprese e la capitale si conferma ideale set a cielo aperto per registi e attori. Sono numerosi, infatti, i titoli in lavorazione questo mese a Roma, dai film alle fiction fino ai documentari. Da giovedì 29 novembre a sabato 1 dicembre, tra via Frattina e via Margutta si girano alcune scene di «3+1 giorni per innamorarsi», film prodotto per il cinema da Starlex Srl per la regia di Benedetta Pontellini, con Marco Bonini, Myriam Catania e Maurizio Costanzo. Da ieri e fino a domani a Villa Medici e Trinità dei Monti Wildside production gira invece «The New Pope» di Paolo Sorrentino, che segue di «The young Pope», nel cui cast, oltre al confermato Jude Law, ci sarà anche John Malkovich.In via Goffredo Mameli a Trastevere si gira invece «1994» la serie di Sky che concluderà la trilogia che racconta l'Italia tra la Prima e la Seconda Repubblica. In viale delle Mura Gianicolensi, i primi di dicembre si girano alcune riprese de «La regola d'oro» (Pupkin production), film con la regia di Alessandro Lunardelli e un cast che comprende tra gli altri Barbora Bobulova e Simone Liberati. Nella stessa strada anche le cineprese di «Un anno in Italia» - Lotus Production - film diretto da Francesca Archibugi con Adriano Giannini e Micaela Ramazzotti. Sempre in zona Trastevere, in via Anicia, si sono conclusi ieri tre giorni di riprese della fiction prodotta da Lux Vide «I Medici 2».Nei giorni scorsi, in piazza di Spagna, la Person Films Italy ha girato alcune riprese del documentario «L'intervista», mentre dietro piazza del Popolo, in via Maria Cristina, fino al 7 dicembre ciak per la fiction prodotta da Wildside Srl «Tutti sanno tutto», per la regia di Riccardo Milani con Paola Cortellesi, Stefano Fresi, Paola Minaccioni, Carla Signoris, Claudia Pandolfi, Vinicio Marchioni, Lucia Mascino, Ricky Memphis, Tomas Arana, Teco Celio, Remo Girone, Marco Pancrazi. In Corso Vittorio Emanuele II nei giorni scorsi cineprese al lavoro per il documentario «Daniel 'O Connel, prodotto da Megamedia, mentre in largo Manlio Gelsomini, zona Testaccio, sono state effettuate riprese per »Skam 3«, la webserie drammatica norvegese per ragazzi (Cross production).