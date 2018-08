Roma, manca l'interprete e il rom sordomuto torna libero

di Marco Carta

Se l'interprete va in vacanza, si rilassa anche il ladro. Messa così, sembra il titolo di una commedia estiva di dubbia qualità. Eppure è quello che è capitato ieri mattina a piazzale Clodio ad un giovane ladro sordomuto, un ragazzo rom di 19 anni, arrestato per il furto di un telefono e liberato senza alcuna misura cautelare, nonostante i numerosi precedenti penali. Il motivo? Nessuno degli interpreti della lingua dei segni contattati dal tribunale, circa dieci, si è reso disponibile per l'udienza di...