Roma, indetto sciopero di 24 ore: domani a rischio stop 10 linee periferiche

Domani saranno a rischio 10 linee periferiche gestite dalla società Roma Tpl per lo sciopero di 24 ore indetto dai sindacati Sul, Utl e Fast. Lo riferisce l'ufficio stampa di Roma Servizi per la Mobilità precisando che l'agitazione riguarderà: 044-048-049-051-053-055-059-314-349-437. Non saranno coinvolti gli altri collegamenti della Roma Tpl. Regolarmente in servizio anche la rete Atac.

Giovedì 26 Aprile 2018



