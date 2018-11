Roma, incidenti e traffico in tilt dal Gra all'Eur

Sul Grande Raccordo Anulare circolazione sostenuta sull’intero anello. In carreggiata interna lunghe code da Labaro alla Roma-Fiumicino; in esterna code dalla Diramazione Roma Nord alla Cassia a causa di un incidente ormai risolto e più avanti code a tratti da Casalotti alla Nomentana. Traffico bloccato sul Tratto Urbano della A24 da Tor Cervara a via Grotta di Gregna a causa di un incidente.



Traffico intenso anche sulla Diramazione Roma Nord da Settebagni al Raccordo con difficoltà di immissione. Si sta in fila anche sulla Diramazione Roma Sud da Vermicino al Raccordo. Lunghi incolonnamenti sulla A91 Roma-Fiumicino dal Raccordo a via del Cappellaccio verso l’Eur. Disagi verso l’Eur anche sulla Cristoforo Colombo da Mezzocammino all’innesto con la Pontina e ancora sulla Pontina da Spinaceto a Viale Europa. Stessa situazione sulla via del Mare da Dragona a Vitinia.



Le consolari sono trafficate verso Roma. Si rallenta sulla Cassia da Isola Farnese a Tomba di Nerone e sulla Flaminia da Labaro a via dei Due Ponti. Lo comunica Astral Infomobilità.

