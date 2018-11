Roma, schianto tra 3 auto sul Gra: traffico in tilt tra Casilina e Pontina

Riaperta la carreggiata esterna del Gra all'altezza della Prenestina, dopo un violento incidente. Rimangono comunque lunghe code tra la Pontina e la Casilina. Decine di automobilisti in difficoltà bloccati da ore sul Gra. Il tratto era stato precedentemente chiuso in seguito a uno scontro fra tre macchine. L'incidente ora è risolto, « ma permangono comunque lunghe code dalla Pontina alla Casilina», è scritto in una nota di Astral Infomobilità. © RIPRODUZIONE RISERVATA