Roma, perde il controllo dell'auto: si schianta contro un palo

Incidente in tarda serata in via Nomentana, all'altezza di via Carlo Fea. Un uomo di circa 60 anni a bordo di una Fiat 500 si è schiantato contro un palo. L'automobilista, ferito, è stato portato all’ospedale in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e la polizia.Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. L'auto avrebbe sbandato per cause da accertare ed è finita contro il palo a lato della carreggiata. Immediati i soccorsi. L'uomo è stato estratto dalla vettura accartocciata, dai vigili del fuoco e consegnato ai medici dell'ambulanza che lo hanno portato in ospedale.