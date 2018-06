Roma, in 3 sullo scooter contro un'auto: morto 19enne, gravi gli altri due giovani

Schianto mortale all'alba a Roma: un ragazzo di 19 anni è morto e altri due giovani sono stati trasportati in codice rosso agli ospedali Sant'Eugenio e San Camillo. L'incidente è avvenuto su Ponte Marconi, all'altezza di piazza Righi. I ragazzi viaggiavano in tre su uno scooter, un Sh125, che intorno alle 5.40 si è scontrato con un'auto. Alla guida c'era la vittima. Sul posto per i rilievi i vigili del Gruppo Marconi.

Domenica 3 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:48



