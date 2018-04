Roma, incidente sulla Litoranea: frontale fra due auto, grave una donna

Grave incidente sulla Litoranea a Ostia. Due Polo si sono scontrate in un frontale e sono finite contro un fuoristrada parcheggiato sul lato della carreggiata ribaltandolo. Una donna è rimasta ferita gravemente, un uomo in modo più leggero. Lo schianto è avvenuto tre chilometri fuori da Ostia in direzione Torvaianica.



Sul posto sono arrivate quattro ambulanze, i vigili del fuoco e i vigili urbani. Il traffico è bloccato. Lo schianto è avvenuto in un tratto di strada chiamato "curva della morte" per i tanti incidenti avvenuti in passato.



Una donna è stata trasportata al San Camillo con l'eliambulanza ed è in codice rosso. Un uomo, le cui condizioni sono apparse meno gravi, è stato invece ricoverato al Grassi di Ostia.





