Roma, incidente in moto nella notte: gravissimi due ventenni

Grave incidente la scorsa notte alle 4.40 circa in Largo Bortolotti, zona Marconi, dove una moto con in sella due ragazzi è andata a sbattere contro un muro. Un ragazzo di 25 anni è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale San Giovanni, l'altro, coetaneo, è stato trasportato in codice rosso al San Camillo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale Gruppo 8 Tintoretto.

Sabato 19 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:45



