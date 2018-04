Roma, incidente nella notte: feriti due 18enni

Grave incidente nella notte in via Silvestri, dopo il capolinea del tram 8. È accaduto intorno alle 3.30. A scontrarsi sono stati una Fiat 500 guidata da una ragazza di 22 anni e uno scooter Honda con a bordo due 18enni. L’automobilista è stata portata al San Camillo per gli accertamenti del caso su alcool e droga test. I due diciottenni, un ragazzo che era alla guida della moto e una ragazza sono gravi, soccorsi in codice rosso e ricoverati in prognosi riservata al San Camillo. Sul posto sono intervenuti gli agenti del XI gruppo Marconi della polizia locale di Roma capitale.

Sabato 14 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:50



