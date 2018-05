Roma, incidente in moto sulla Cristoforo Colombo: 15 km di coda verso il centro

Traffico fermo sulla Cristoforo Colombo in direzione centro a causa di un incidente in moto avvenuto prima delle 8 di stamattina. Lo schianto si è verificato all'altezza di via di Malafede, dove sono arrivati i primi soccorsi in ambulanza. Al momento si registrano 15 chilometri di coda per chi viaggia verso Roma.

Martedì 29 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:44



© RIPRODUZIONE RISERVATA