Roma, sbanda su Corso d'Italia e si incastra con l'auto sul guardrail: grave 37enne

Incidente martedì sera intorno alle 23 in Corso d'Italia all'altezza del civico 41. Agenti del IV gruppo Tiburtino della Polizia Locale sono intervenuti per una Mercedes classe A che dopo avere sbandato, si è incastrata su un guardrail. Per liberare il conducente, un 37enne italiano rimasto incastrato tra le lamiere, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. L'uomo è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale San Giovanni.Gli agenti hanno richiesto gli accertamenti per gli esami alcolemici e tossicologici. Dai primi rilievi è emerso che avrebbe fatto tutto da solo, forse per colpa dell'alta velocità.