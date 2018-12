Grave incidente stamattina in viale Marco Polo, all'angolo con via Luigi Roncinotto, in zona Ostiense. Coinvolte due auto e una bici. Il ciclista è stato trasportato in codice rosso in ospedale. Sul posto per i rilievi la polizia locale. Secondo una prima ricostruzione un'auto ha frenato per cercare di evitare la bici, senza riuscirci, e l'altra l'ha tamponata. © RIPRODUZIONE RISERVATA