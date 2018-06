Roma, incendio in un appartamento: evacuato un condominio di otto piani in via Ballarin

Paura in via Ballarin a Roma, con un condominio di otto piani che è stato evacuato. L'incendio è divampato in un appartamento del palazzo in zona Tintoretto a Roma. Il condominio di 8 piani è stato evacuato. Non si segnalano al momento feriti. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri della stazione Eur e 118. La proprietaria dell'appartamento, sotto shock, è stata colta da malore e soccorsa dagli operatori del 118. Da accertare le cause dell'incendio.

Martedì 12 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:33



