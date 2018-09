Roma, fiamme vicino la stazione della metro Valle Aurelia: traffico bloccato

di Marco De Risi

Un incendio è divampato su un tratto di via di Valle Aurelia poco distante dalla stazione della metropolitana. E’ accaduto verso le 18, quando le fiamme si sono propagate da un magazzino di materiale plastico. E’ stata la pattuglia di una volante a lanciare l’allarme. Sul posto, nel giro di pochi minuti, sono accorse due squadre dei vigili che si sono subito messe a spegnere il rogo. E’ stata bloccata la viabilità per permettere l’azione dei soccorsi. Passanti ed automobilisti hanno assistito all’intervento dei pompieri. Non si conoscono per ora le cause dell’incendio. Sarà necessario un sopralluogo che si terrà domani da parte dei tecnici dei vigili del fuoco. Una folta nube di fumo si è alzata alta nel cielo.

Martedì 18 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:17



