Castel Porziano, macchia mediterranea in fiamme vicino alla pineta

Dalle 15 circa squadre dei vigili del fuoco del Comando di Roma stanno intervenendo in Via Ermanno Wolf Ferrari a ridosso della Pineta di Castel Porziano per un incendio alla macchia mediterranea.



Secondo quanto si apprende le fiamme partite dalla vegetazione all'esterno hanno lambito la pineta.



Sul posto tre Squadre dei Vigili del Fuoco, un elicottero della Regione Lazio, moduli della Protezione Civile e il DOS VVF (Direttore Operazioni di Spegnimento) per il coordinamento delle operazioni.

Mercoledì 1 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:52



