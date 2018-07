Roma, fiamme in un palazzo alla Pisana: inquilini evacuati dai balconi

Fiamme in un appartamento al quinto piano di un palazzo di otto piani in via Mario de Renzi, in zona Pisana alla periferia di Roma. Sul posto sono subito intervenuti carabinieri e vigili del fuoco che hanno aiutato i residenti dei piani inferiori a uscire dall'edificio. Altri si sono rifugiati sulla terrazza e su balconi da cui sono stati portati in salvo. Le operazioni sono ancora in corso. Al momento non si registrano feriti. Il traffico in zona è fortemente rallentato. A quanto ricostruito l'abitazione interessata dall'incendio è di due pensionati che in quel momento non erano in casa. Da chiarire le cause del rogo.