Roma, incendio nel museo dell'Arma del Genio

Fiamme nel museo storico dell'Arma del Genio in Lungotevere della Vittoria a Roma. A quanto riferito dai vigili del fuoco, intervenuti con due squadre, si è sprigionano un piccolo incendio in un locale ripostiglio. L'incendio è stato spento. Non si registrano feriti.

Mercoledì 4 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:13



© RIPRODUZIONE RISERVATA