Roma, fiamme in appartamento: evacuato palazzo al Tuscolano

Incendio in un appartamento di un palazzo di via Lugnano in Teverina, in zona Tuscolana. Le fiamme, divampate poco prima delle 8, sono state spente dai vigili del fuoco che hanno tratto in salvo alcune persone. A quanto riferito dai pompieri, tre persone sono state visitate in ospedale per aver respirato fumo.



Il palazzo è stato evacuato a scopo precauzionale. Sul posto è interventua anche la polizia. Le fiamme sono divampate in un appartamento dove si stanno svolgendo dei lavori di ristrutturazione. Ultimo aggiornamento: 10:05 © RIPRODUZIONE RISERVATA