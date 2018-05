Roma, incendio distrugge serra e piante: si indaga su natura dolosa del rogo

Fiamme questa mattina prima delle 6 in un vivaio in via Alzano Lombardo, ad Acilia. Danneggiata una serra e le piante all'interno. A domare le fiamme i vigili del fuoco. I carabinieri di Acilia indagano per appurare la natura, dolosa o colposa, dell'incendio.

Lunedì 28 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:51



