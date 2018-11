Roma, auto date alle fiamme nella notte a Prati

Auto a fuoco nella notte in due strade nel quartiere Prati a Roma. Intorno alle 5 una macchina è stata data alle fiamme in via Catone. L'incendio ha danneggiato anche la parte posteriore di un veicolo parcheggiato vicino. Poco dopo un'altra auto è stata incendiata nella vicina via degli Scipioni.



Vigili del fuoco e Carabinieri della stazione Prati indagano sull'accaduto. Secondo quanto si è appreso, sarebbero state trovate tracce di liquido infiammabile sugli pneumatici. Si ipotizza l'incendio doloso e che i due episodi possano essere collegati. Ultimo aggiornamento: 17:15