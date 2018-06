Fiamme ad Acilia, torna incubo incendi: evacuate 4 palazzine, colonna di fumo visibile a chilometri

Un grosso incendio si è sviluppato in via Padre Antonio Cocchi ad Acilia. Vigili del fuoco e polizia hanno evacuato quattro palazzine circondate dal fumo nella zona di parco Di Ponte Ladrone tra Acilia e Casal Bernocchi. Le fiamme sarebbero partite da alcuni cumuli di rifiuti e avrebbero coinvolto anche un deposito di materiale edile e alcuni alberi e piante di un vivaio.Ma è sulla nube nera scatenata dalle fiamme che si sta concentrando l'attenzione dei soccorsi. Tra il materiale andato a fuoco ci sarebbero vernici e latri materiali tossici. La raccomandazione dei soccorritori per chi risiede in zona «è di chiudere le finestre». Sul posto ci sono quattro squadre dei vigili del fuoco, la protezione civile e alcune volanti. Le fiamme sarebbero partite da un campo, per poi propagarsi a macchia d'olio fino a lambire alcuni fabbricati, evacuati a causa della densa nuvola di fumo che li ha circondati.