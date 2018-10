Roma, importunava i clienti del mercato di Ostia: arrestato clochard molesto

Proseguono i controlli sul litorale da parte dei Carabinieri del Gruppo di Ostia che nelle precedenti 48 ore hanno arrestato 2 persone.



Presso il mercato ortofrutticolo dell'Appagliatore di Ostia, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un extracomunitario senza fissa dimora con precedenti penali, per resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali. L'uomo, in evidente stato di alterazione psicologica, dopo aver reiteratamente importunato le persone presenti all'interno del mercato, ha aggredito con calci, pugni e lanci di cassette per l'esposizione della frutta, i militari prontamente intervenuti sul posto per riportare l'ordine.



I Carabinieri, vista la violenta reazione dell'uomo, al fine di salvaguardare l'incolumità delle numerose persone presenti, sono stati costretti ad ingaggiare una breve colluttazione con l'esagitato che, una volta bloccato, è stato posto in stato d'arresto e condotto nelle camere di sicurezza della caserma, in attesa dell'udienza di convalida.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Ostia hanno arrestato un 34enne di Ostia Nuova, disoccupato, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo, notato a notte fonda dalla pattuglia dei Carabinieri girovagare per le vie Ostia in atteggiamento sospetto, è stato controllato e, a seguito di perquisizione, trovato in possesso di diverse dosi di sostanza stupefacente del tipo «crack». Il pusher è stato immediatamente arrestato e posto a disposizione dell'Autorità giudiziaria in attesa dell'udienza di convalida.