Roma, il volo per Lampedusa di Blue Panoroma non parte per due volte: l'ira di 180 turisti bloccati a Fiumicino

Comincia con un incubo la vacanza a Lampedusa per i 180 passeggeri del volo Blue Panorama del volo BV 2780 in partenza dalle 14 da Fiumicino. Per due volte sono stati fatti salire sull'aereo (dall'iniziale Boieng 737 al 767 arrivato in soccorso da Santorini) ma in entrambi i casi, dopo il rullaggio, non hanno staccato l'ombra da terra, condannati invece a trascorrere il primo giorno di vacanza in carlinghe surriscaldate ("Niente aria condizionata") e nel terminal del Leonardo da Vinci. Una durissima beffa che ha spinto alcuni turisti a mandare all'aria il week end nell'isola siciliana che da lungo si sarebbe trasformato in molto corto, ammesso che oggi si riesca a partire dopo la notte passata in hotel.Racconta la romana Liliana T. : «Verso le 14 siamo saliti sull’aereo, il primo, e dopo 30 minuti, boccheggiando per l'assenza dell'aria condizionata, ci hanno detto di scendere perché c'era un guasto. Siamo allora ritornati al gate fino alle 21. Per lunghe ore nessuna assistenza e nessuna informazione, poi ci hanno dato un panino e da bere. Alle 21 ci hanno di nuovo imbarcato su un altro aereo. Eravamo già sulla pista ponti al decollo, ma di nuovo ci hanno comunicato che l’aereo aveva un guasto. Ancora al terminal, allora. Ci sono stati anche casi di forte preoccupazione: una passeggera malata di diabete aveva i medicinali in valigia in stiva. A parte la stanchezza e la rabbia, a parte i 180 euro pagati per un volo che non è mai partito, a parte la scarsa cortesia nel rimandare a casa "chi abita a Roma", a parte la forzata rinuncia (con ulteriore spreco di denaro) alla vacanza di chi già domenica sarebbe dovuto già rientrare da Lampedusa, a parte tutto ciò, quello che ci ha davvero esasperato è stata la mancanza di informazioni da parte di Blue Panorama. Nemmeno poco prima di accompagnarci nell'hotel nei pressi dell'aeroporto ci hanno detto se e quando potremo effettivamente partire. E questo è francamente inaccettabile".