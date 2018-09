Roma, il Comune chiede all'Atac 18 milioni di incassi di strisce blue e parcheggi di scambio

Il Campidoglio batte cassa all' Atac. Nell'assemblea dei soci che ha approvato il bilancio 2017, Roma capitale ha chiesto al Cda dell'azienda di trasporto pubblico di versare al Campidoglio oltre 18 milioni di euro (esattamente 18.010.439,33 euro), anche mediante compensazione contabile di cassa con crediti di pari importo. Come si legge nella delibera approvata dalla giunta Raggi relativa a «Determinazioni di Roma Capitale in merito agli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria dei Soci di Atac Spa», si tratta del frutto degli incassi realizzati per conto del Campidoglio nella qualità di agente contabile esterno e relativi alle strisce blu e ai parcheggi di scambio. Un debito che Atac nel bilancio 2017 ha ricompreso nella massa passiva concordataria e che secondo il Campidoglio avrebbero dovuto invece essere versati a Roma Capitale, svolgendo la società la semplice funzione di riscuotitrice. Nella stessa delibera approvata lo scorso 21 settembre dalla giunta capitolina, inoltre, sono contenuti i principali indicatori del bilancio 2017 di Atac. Nel 2017, la perdita di esercizio è stata pari a 120.189.710 euro, mentre le perdite cumulate hanno determinato un patrimonio netto negativo al 31 dicembre 2017 per 170.645.097 euro. I crediti verso l'ente controllante Roma Capitale ammontano complessivamente a 106.066.732 euro, mentre tra i crediti verso altri Atac ha iscritto un importo complessivo pari a 548.088.658 euro nei confronti della Regione Lazio.



Riguardo ai debiti, Atac deve alle banche 120.135.204 euro, mentre i «debiti verso fornitori» sono pari a 307.477.327 euro e riguardano le prestazioni di servizi e le forniture di beni, sia di materiali di ricambio e di consumo che di beni patrimoniali. Nei confronti della controllante Roma capitale i debiti di Atac ammontano complessivamente a 499.764.711 euro, per i quali con la Deliberazione di Giunta capitolina 53 del 12 ottobre 2016 era stato approvato un piano di rientro strutturato in 20 anni, dal 1° gennaio 2019 al 1° dicembre 2038, senza corresponsione di interessi, e 240 rate mensili costanti. La voce «altri debiti», per un importo pari a 286.070.607 euro, si compone principalmente da «debiti verso Regione Lazio» per 100.326.786 euro e «debiti verso Roma Tpl» per 83.367.242 euro. Una situazione finanziaria dunque di forte squilibrio, tanto che sia Kpmg (la società di revisione), sia il Collegio dei revisori dei conti, nelle relazioni redatte a maggio da sottoporre al Cda in sede di approvazione del bilancio, si erano detti la prima «non in grado di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017», mentre il collegio sindacale «nell'impossibilità ad esprimere un giudizio circa la continuità aziendale dell'impresa». Determinante, ai fini dell'approvazione del bilancio da parte di Roma capitale, sono stati dunque la pronuncia lo scorso maggio dell'Avvocatura dello Stato, che ha ritenuto possibile attendere l'esito del procedimento di concordato al fine della verifica del requisito dell'idoneità finanziaria, così come l'ammissione definitiva al concordato grazie al quale può essere garantita la continuità aziendale.

