Roma, il 23 settembre tutti in pista per la Marathon Via Pacis

«Il prossimo 23 settembre ritorna a Roma in via della Conciliazione la II edizione della Rome Half Marathon Via Pacis e della Run for Peace. Realizzata in partnership da Roma Capitale e Pontificio Consiglio della Cultura in collaborazione con la Federazione Italiana di Atletica Leggera, la manifestazione si comporrà di due eventi che coinvolgeranno migliaia di persone su due distanze: 21,097 km e la Run for Peace 5 km, corsa amatoriale non competitiva con partenza alle ore 9.00.



Il tracciato attraverserà i luoghi più simbolici della Capitale con arrivo nel Villaggio Run for Peace davanti a Castel Sant'Angelo dove avverranno le premiazioni di tutte le associazioni partecipanti». Lo annuncia la sindaca di Roma Virginia Raggi. «Abbiamo scelto uno sport universale come il podismo per un grande evento che vuole trasmettere un forte messaggio di pace al mondo intero, soprattutto attraverso la Run for Peace 5 Km che vede la partecipazione di diverse comunità religiose, associazioni e scuole. Vi invitiamo a partecipare!», conclude.

Giovedì 6 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:12



© RIPRODUZIONE RISERVATA