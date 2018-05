Roma, i bambini di Ostia in piazza Gasparri con i carabinieri per dire: «No alla mafia»

di Mirko Polisano

I bambini di Ostia Nuova con i carabinieri in piazza Gasparri per gridare: «No alla mafia». È l'iniziativa organizzata dai carabinieri del gruppo Ostia con le scuole elementari del comprensorio. Lo Stato si riapproria della piazza dei clan, roccaforti delle organizzazioni criminali e mafiose che comandano sul mare di Roma. Il feudo dei Fasciani e degli Spada è tornato per l'intera mattinata a respirare l'aria della legalità. Gli uomini del 112, agli ordini del colonnello Pasqualino Toscani, hanno prima incontrato i piccoli studenti nel vicino istituto comprensivo "Amendoòa - Guttuso" di via dell'Idroscalo e poi, terminato l’incontro, tutti gli scolari si sono spostati nella vicina piazza Gsparri dove, ad attenderli, c'erano altri carabinieri.Tra questi, le pattuglie a cavallo, le unità cinofile, la squadra artificieri e vari mezzi tra cui la “Lotus Evora S”, utilizzata dai militari per alcuni compiti speciali, quali il trasporto urgente di organi e sangue. L’incontro è terminato con il sorvolo sulla piazza dell’elicottero del Nucleo Elicotteri di Pratica di MareL’interazione fra scuola e arma dei Carabinieri diventa così una componente imprescindibile per creare la giusta alchimia nel processo di sviluppo del senso civico delle future generazioni.