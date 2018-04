Roma, fermato in autostrada con 600 kg di hashish nascosti nel camion: arrestato

Nascondeva nel rimorchio del suo camion otto fusti pieni di sostanza stupefacente: 636 chili di hashish, provenienti dalla Spagna e pronti per essere smerciati nelle piazza di spaccio della Capitale. Quando i finanzieri lo hanno fermato, alle 5 del mattino del primo febbraio, era appena uscito dal Gra. Così, A. C., spagnolo, classe 1968, è finito in manette. Ora si trova a Regina Coeli, è finito sotto processo e ha chiesto di essere giudicato con rito abbreviato.



Agli inquirenti, ha raccontato di avere preso la droga da un uomo in un poligono industriale di Alicante. Aveva il compito di trasportare lo stupefacente in Italia. In Spagna, gli avevano consegnato un cellulare e gli avevano detto che sarebbe stato contattato dall'acquirente una volta raggiunta la Capitale.

