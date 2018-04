Guidonia, svuota la cassaforte del padre, ruba 600mila euro e scappa con la compagna

di Elena Ceravolo

Svuota la cassaforte del padre dopo averla aperta con un frullino e scappa con la compagna portandosi via 600mila euro e cinque preziosi orologi, risparmi di una intera famiglia di commercianti. Sarebbe questo l’antefatto di una fuga iniziata da Guidonia subito dopo il colpo e finita a Pavia l’altro ieri per la coppia, trentuno anni lui e trentadue lei: sono stati sottoposti a fermo in un albergo della provincia lombarda, a Gerola, a conclusione di una indagine chiusa dagli investigatori del commissariato di Tivoli, coordinati dal pubblico ministero Giuseppe Mimmo.



Ma ora c’è ancora un giallo da chiarire: quello del bottino. In una sacca da palestra che i due portavano al seguito sono stati infatti trovate banconote per 330mila euro e quattro orologi. Mancherebbe, quindi, una buona metà del bottino. «Nessun furto - avrebbe provato a giustificarsi lui - Sono soldi lasciati da mio nonno». Tutto è successo in un villino della zona di Marco Simone, dove il ragazzo viveva insieme con la fidanzata in una dependance nel giardino della proprietà paterna. L’indagine è scatta il 7 aprile scorso quando la sorella del trentunenne si è presentata negli uffici del commissariato di Tivoli per sporgere la denuncia di furto. Qui, ha raccontato che, rincasando, si era accorta della sparizione del denaro, custodito all’interno di una cassaforte murata dentro un tombino ricavato nell’intercapedine delle mura perimetrali della villa. Quei soldi, è stato riferito ai poliziotti, erano parte dei risparmi dei familiari che gestivano un’attività commerciale.



Poiché l’abitazione non presentava segni di effrazione, mentre l’armadio blindato era stata aperto con l’utilizzo di un frullino, i sospetti della sorella sono ricaduti da subito sul fratello e sulla compagna che, dopo una lite con il padre, si erano allontanati dalla casa di Marco Simone. Una fuga scattata senza la cura di far perdere le tracce. I controlli avviati dagli investigatori della squadra anticrimine del commissariato di polizia di Tivoli, diretti da Roberto Arneodo, nel giro di meno di una settimana, hanno permesso di ricostruire le mosse e alla fine intercettare i due nell’hotel nella zona dell’Oltrepò pavese, nel Comune di Gerola. E’ lì che si sono presentati per notificare il fermo emesso dalla procura di Tivoli i colleghi poliziotti della questura di Pavia. Per entrambi l’accusa è di furto pluriaggravato. Per ora lei si trova nel carcere di Voghera e lui in quello di Pavia.

Martedì 17 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:50



© RIPRODUZIONE RISERVATA