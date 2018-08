Roma, guasto agli impianti: si ferma la metro B1, disagi e ritardi negli spostamenti

Disagi e ritardi questa mattina per i romani: il servizio è rimasto a lungo interrotto sulla linea B1 della metro di Roma, Bologna-Ionio, per un guasto tecnico agli impianti di circolazione. Sul resto della linea B si registrano «lievi ritardi» secondo quanto riporta il canale Twitter InfoAtac di Roma. «Metro B servizio interrotto sulla tratta Bologna -Ionio per guasto tecnico agli impianti di circolazione. In corso di istituzione servizio sostitutivo sulla tratta interrotta», così informa in un tweet Infoatac. Il servizio sarebbe ripreso intorno alle 12 con «residui ritardi».

Martedì 7 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:09



