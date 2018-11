Roma, incidente sul Gra: coinvolti tre veicoli: chiuse due corsie, code e traffico in tilt

Un incidente sul grande raccordo anulare ha coinvolto tre veicoli. Subito è andato in tilt il traffico. Sono state chiuse le corsie di sorpasso e di marcia lenta sulla carreggiata esterna del Gra all'altezza del km 31+900. Al momento ci sono lunghe code dall'Appia all'allacciamento con la A24 Roma-Teramo. Lo comunica Astral Infomobilità.



Già dalle prime ore della mattinata il traffico risultava congestionato, ad avvio di settimana. Sul Gra in carreggiata interna lunghe code da Labaro alla Roma-Fiumicino, all'altezza della Bufalotta anche per un tamponamento; in esterna da Casalotti alla Tiburtina. 3 km di code sul Tratto urbano della A24 da viale Palmiro Togliatti alla Tangenziale est verso il centro, mentre nel senso di marcia opposto da Tor Cervara al Raccordo con difficoltà di immissione. Sulla Roma-Fiumicino lunghi incolonnamenti dal Raccordo a via del Cappellaccio verso l'Eur; mentre nel senso di marcia opposto da viale Europa a via del Cappellaccio. Sulla Pontina si sta in coda da Tor Dè Cenci a viale dell'Oceano Atlantico verso il centro. Le consolari sono trafficate in entrata a Roma: la Cassia da La Giustiniana a Tomba di Nerone e l'Appia da Santa Maria delle Mole a Capannelle.

Ultimo aggiornamento: 12:52

