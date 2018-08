Roma, gettava sassi dal cavalcavia dell'Aurelia: arrestato romeno 35enne

Gettava sassi da un cavalcavia dell'Aurelia, ma una telefonata alla centrale operativa dei carabinieri ha fatto scattare l'allarme. I Carabinieri della Stazione Roma Casalotti hanno arrestato un cittadino romeno di 35 anni per resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi. Ad attivare i militari è stata una telefonata giunta alla Centrale Operativa, in cui veniva segnalata la presenza di un uomo che, da un cavalcavia di via Aurelia, stava gettando dei sassi sulle auto in transito. Il sospettato, alla vista della pattuglia dei Carabinieri che è subito intervenuta per verificare la pericolosa situazione rappresentata, si è dato alla fuga lungo i campi limitrofi: a quel punto i militari si sono gettati al suo inseguimento e, dopo pochi istanti, sono riusciti a raggiungerlo.



L'uomo, ormai in trappola, ha improvvisamente estratto dalla tasca un coltello, vibrandolo all'indirizzo degli uomini dell'Arma, minacciandoli nella sua lingua madre. I Carabinieri hanno faticato non poco per disarmarlo e, benché fosse stato ammanettato, il 35enne ha continuato a scalciare e a cercare un modo per fuggire, complice anche il grave stato di ebbrezza in cui versava. Arrivati in caserma, il cittadino romeno ha fornite diverse volte delle false generalità agli operanti che solo dopo approfonditi accertamenti sono riusciti ad identificarlo. Il 35enne è stato trattenuto in caserma in attesa dell'udienza di convalida.

Sabato 18 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:24



