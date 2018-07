Roma,con i documenti falsi per ottenere un prestito: preso il pensionato delle truffe

Esibisce documenti falsi per accedere un finanziamento: arrestato. A seguito di una segnalazione giunta al «112», i carabinieri della Stazione Garbatella hanno arrestato un pensionato italiano di 79 anni, con precedenti, domiciliato a Pomezia, con le accuse di truffa e sostituzione di persona. Ieri pomeriggio l'uomo si è presentato in via Paolo Veronese, presso una società di prestiti, per avere informazioni circa la stipula di un finanziamento. Dopo aver consegnato la carta di identità, risultata poi contraffatta, ha compilato e firmato i vari moduli. L'addetto mentre era intento a far firmare i vari moduli all'anziano, si è accorto che la carta non era autentica, così è riuscito a prendere tempo e a avvisare telefonicamente i carabinieri. Pochi minuti dopo i miliatri dell'Arma sono arrivati sul posto e, constatato che la carta era effettivamente falsificata, hanno arrestato l'uomo. Il 79enne è stato accompagnato nella propria abitazione, dove rimarrà agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.

Sabato 7 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:57



