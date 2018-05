Roma, ristoratore lascia 11 fusti di birra al cassonetto: scatta la maxi-multa

Incivile rintracciato e multato. Accade a, al, dove unha abbandonato ben, privi della dovuta depressurizzazione, cioè senza la regolare bonifica dal gas residuo, vicino ai cassonetti in una strada del quartiere della movida. Per l'uomo è scattata unae una denuncia penale «per abbandono su pubblica via di rifiuti speciali». Sarà ora l'autorità giudiziaria ha decidere in via definitiva la sanzione che può arrivare anche a 26mila euro.Il codice dell'Ambiente per quel reato prevede anche l'arresto da tre mesi ad un anno. Una sanzione che colpisce comportamenti errati, in una città dove le difficoltà nella raccolta dei rifiuti e i cassonetti circondati da sacchi di immondizia non sono certo una novità.Dopo una segnalazione, a intervenire ieri pomeriggio sono stati gli agenti del Comando Generale di via della Consolazione. Una volta trovati gli 11 fusti di birra, sono scattati gli accertamenti ed è stato rintracciato il responsabile: un italiano di 47 anni, titolare di una fiorente attività di ristorazione della zona.Il ristoratore ha ammesso le proprie responsabilità e ha fornito le sue scuse per quanto accaduto, assicurando che nel futuro adotterà tutte le procedure previste per lo smaltimento dei rifiuti.«Inquinare l'ambiente è un atto scellerato e, in quanto tale, passibile di pesanti sanzioni», commenta il presidente della commissione Ambiente di Roma Daniele Diaco (M5S). «L'Assessorato alla Sostenibilità Ambientale e la Commissione Ambiente ringraziano la Polizia Locale per il brillante esito dell' operazione. L'Amministrazione Capitolina non intende tollerare episodi di questo genere e punirà severamente chiunque si renderà protagonista di atti lesivi del decoro e della salute pubblica», conclude.