Roma, maxi-colpo nella villa dell'avvocato: aprono cassaforti con la fiamma ossidrica, bottino da 300mila euro

di Marco De Risi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Orologi preziosi e molti oggetti in oro. Un furto in zona Cassia che potrebbe aggirarsi sugli oltre 300.000 euro di bottino se non di più. Questa volta, i ladri erano organizzati ed evidentemente dovevano sapere tutte le caratteristiche dell'abitazione. Il saccheggio è avvenuto nella giornata di martedì a casa di un noto avvocato cassazionista in un condominio prestigioso nei pressi di via Due Ponti. Sono stati alcuni conoscenti ad accorgersi del furto ed hanno chiamato il proprietario che, a sua volta, ha richiesto...