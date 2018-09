Roma, ruba i pacchi dal furgone del corriere: arrestato

Ruba pacchi con tablet e stampante sotto gli occhi dei carabinieri: preso. Ieri pomeriggio i militari del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro hanno arrestato un uruguaiano di 42 anni perché sorpreso a rovistare in un furgone di una ditta di spedizioni, in sosta, in piazza Cavour.



L'uomo, già noto alle forze dell’ordine, ha approfittato dell'assenza dell’autista del corriere espresso, che si era allontanato per consegnare un pacco in un negozio, per rubare due scatole che contenevano un tablet e una stampante.



In quel momento però passavano i carabiniere che lo hanno subito bloccato. Recuperando e restituita la refurtiva. L’arrestato è stato portato in caserma e trattenuto in camera di sicurezza, in attesa del rito direttissimo. Dovrà rispondere di furto aggravato. © RIPRODUZIONE RISERVATA