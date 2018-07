Roma, spaccano la vetrina per rubare i gioielli: arrestati tre ladri

Spaccano la vetrina e quasi riescono a prendere i gioielli: presi. Grazie all’intensificazione dei servizi di vigilanza nel centro storico della Capitale, i carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina hanno arrestato tre ladri che nella tarda serata di ieri hanno tentato di rubare i gioielli esposti in una gioielleria di via del Tritone. Verso le 23, forzando la serratura della porta a vetro, i tre erano quasi riusciti ad arraffare i gioielli esposti, per un valore di circa 10.000 euro ma una pattuglia in transito su via del Tritone li ha notati ed è subito intervenuta.Così i tre ladri, di 65, 55 e 56 anni, romani, senza rendersene conto sono stati subito acciuffati dai Carabinieri di San Lorenzo in Lucina ed arrestati con l’accusa di furto aggravato in concorso; sono stati portati in caserma e trattenuti in attesa del rito direttissimo che si terrà questa mattina presso le aule di piazzale Clodio.