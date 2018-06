Roma, tentata rapina all'edicola di piazzale degli Eroi: due arrestati

Tentano di rubare l'incasso di un'edicola: arrestati. Ieri pomeriggio, nel corso di un servizio contro i furti, i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro hanno arrestato due stranieri, un 34enne ucraino, e un 37enne della Georgia, entrambi disoccupati e già noti alle forze dell'ordine per precedenti reati contro il patrimonio, con l'accusa di tentato furto aggravato in concorso.



I due sono stati notati dai militari, nel corso di alcuni controlli in abiti civili, aggirarsi con fare sospetto nella zona compresa tra Cipro e Ottaviano, e quindi pedinati. I loro spostamenti si sono prolungati fino all'edicola di piazzale degli Eroi, dove, mentre uno distraeva l'edicolante, l'altro si è diretto dietro il bancone cercando di impossessarsi del denaro contante che era nella cassa, senza riuscirci grazie all'immediato intervento della pattuglia dei carabinieri. Dopo l'arresto i due sono stati portati in caserma e trattenuti in attesa del rito direttissimo a disposizione dell'autorità giudiziaria.

