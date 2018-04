Roma, sfondano la vetrina di una gioielleria con l'auto: colpo da 50mila euro

Furto da 50mila euro nella notte in una gioielleria di via Franco Sacchetti, in zona Monte Sacro a Roma. I responsabili, intorno alle 4, hanno sfondato la vetrina con un'auto ariete e sono poi fuggiti con il bottino a bordo di un'altra macchina. Sul posto per i rilievi la polizia scientifica. Sulla vicenda indaga il commissariato Fidene.

Lunedì 23 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:14



