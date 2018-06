Roma, strappa di mano il cellulare ad un turista: 19enne arrestato a Termini

Ruba il telefono ad una turista e viene arrestato a 19 anni, in zona Termini. Gli agenti del Reparto Volanti hanno fermato il giovane straniero in via Milazzo: aveva poco prima strappato di mano il cellulare ad un turista. Accompagnato negli uffici del commissariato Viminale, dovrà rispondere dell'accusa furto aggravato.



Qualcosa di simile era accaduto sabato. Un 23enne del Gambia aveva rubato il telefono dalla borsa di una turista, a Trastevere. La 57enne, però, ha rintracciato il telefono attraverso l’applicazione “trova il mio i-Phone”. E il giovane è stato rintracciato dai carabinieri sul lungotevere all’altezza di piazza Trilussa.

Martedì 26 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:30



