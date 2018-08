Roma, rubavano in Tribunale e rivendevano merce a cinesi: incastrati impiegati della derattizzazione

di Michela Allegri

Erano stati ingaggiati per effettuare interventi di derattizzazione negli uffici della cittadella giudiziaria di piazzale Clodio. Invece, nel corso di due anni, hanno messo a segno decine di furti all'interno dei magazzini del Tribunale. Hanno rubato stampanti, computer, risme di carta. E hanno arrotondato lo stipendio rivendendo tutta la merce. Ora, si ritrovano sotto inchiesta per furto, mentre i loro acquirenti sono stati indagati dal pubblico ministero Stefano Piazza per ricettazione. Si tratta di un commerciante italiano - gestore...