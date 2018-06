Roma, ruba in appartamenti sulla Tiburtina, le vittime lo riconoscono grazie alle telecamere

Due gli arresti messi a segno a distanza di 24 ore dagli agenti della polizia di Stato del commissariato San Basilio. A finire nei guai oltre al responsabile di alcune rapine messe a segno in via Tiburtina, al quale è stata notificata un' ordinanza di custodia cautelare in carcere, anche un pusher. A far scoprire agli agenti l'identità del 35enne responsabile dei reati, le immagini delle telecamere di sorveglianza e successivamente il suo riconoscimento da parte delle stesse vittime, attraverso una ricognizione fotografica. Notificata l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari della procura di Roma, ora, M.C.I.F., originario del Senegal, si trova ristretto nel carcere di Rebibbia.



È stato fermato per un controllo in via Rosaccio, invece, il giovane arrestato dagli agenti per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Indosso al 18enne i poliziotti hanno trovato 200 grammi di hashish, nella sua abitazione altri 300 grammi della stessa sostanza, un bilancino di precisione, un coltello intriso di sostanza stupefacente e materiale per il suo confezionamento. Dopo gli accertamenti di rito presso il commissariato, N.E., è finito agli arresti domiciliari.

Sabato 30 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:55



