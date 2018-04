Roma, shopping di lusso con borse schermate: presi due ladri seriali

Shopping di lusso con borse schermate in centro storico: presi due ladri seriali. Nel corso dei servizi predisposti per contrastare i furti nelle boutique delle vie del centro della Capitale, i carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina hanno arrestato un 24enne romeno e un 21enne, nato negli Stati Uniti d’America, entrambi senza fissa dimora e con precedenti, con l’accusa di furto aggravato.

I due sono entrati i un negozio d’abbigliamento di via di Propaganda e hanno prelevato dagli stand molti capi, occultandoli in uno zaino che avevano schermato con fogli di alluminio allo scopo di impedire l’attivazione dell’allarme alle barriere antitaccheggio.



I ladri, però, sono stati sorpresi da alcuni dipendenti che hanno immediatamente allertato il 112. Intervenuti in pochi minuti sul posto, i carabinieri li hanno fermati, appena fuori il negozio e all’interno dello zaino hanno rinvenuto i capi d’abbigliamento ancora con le targhette e placche antitaccheggio applicate, del valore complessivo di 1.200 euro, oltre ad altri capi, di un altro store di via del Babuino, asportati poco prima nello stesso modo, del valore di oltre 900 euro. Tutta la refurtiva è stata recuperata e restituita ai negozi derubati.

Gli arrestati sono stati portati in caserma e trattenuti all’interno delle camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo.

Lunedì 23 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:16



