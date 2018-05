Roma, fumo dal bus: paura all'Infernetto sulla linea 070 per un principio di incendio

di Mirko Polisano

Prima un odore di bruciato e poi il fumo che proveniva dalla parte anteriore del mezzo. Paura sulla linea 070, dove questo pomeriggio si è registrato un principio di incendio. A spegnerlo sul nascere è stato il conducente del mezzo. L’autista dell’Atac, infatti, accortosi di quello che stava succedendo ha imbracciato l’estintore in dotazione sul mezzo e ha stroncato il fuoco.È successo poco prima delle ore 17 in via di Castelporziano all'Infernetto, all'altezza con via Nicolini, a poche centinaia di metri dal punto in cui, meno di una settimana faun incendio ha devastato il bus della linea 06 scolastico.Stavolta, però, il conducente è stato più rapido del propagarsi delle fiamme.Sono quattro negli ultimi sei giorni i mezzi rimasti in panne sul litorale. Dopo il rogo che ha distrutto lo 06, un mezzo della stessa linea è rimasto fermo a causa di un'avaria al motore, venerdì 11 maggio, sulla Cristoforo Colombo, mentre un altro mezzo della flotta Atac, lo 062 - una delle linee "mare" che collega le stazioni di Ostia con le spiagge - la mattina di sabato 12 maggio ha subito un guasto sul lungomare Amerigo Vespucci.